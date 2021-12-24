Население платит из собственного кармана за бездарность политического руководства

Дополнительные закупки газа, которые необходимы Украине для успешного прохождения отопительного сезона, будут стоить стране порядка четырех миллиардов долларов. Такое заявление сделал депутат Рады, представитель партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко, выступающий в парламенте заместителем комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Как указал украинский депутат, в стране вряд ли поднимутся цены на электроэнергию до конца текущего отопительного сезона – политическое руководство Киева в противном случае столкнется с собственным "крахом". Самый крайний вариант, полагает политик, предполагает переменные отключения снабжения из-за дефицита газа. Однако на этот счет на Банковой могут не беспокоиться: в таких перегибах достаточно обвинить "Россию и олигархов".

Если бы украинская администрация обеспечила бы закачку еще двух миллиардов кубометров газа еще в весенний сезон, когда стоимость газа составляла 250 долларов за тысячу кубов, властям бы вопрос обошелся в 500 млн долларов. Однако с тех пор цена выросла в восемь раз.

Такова расплата за абсолютнейшую бездарность на управленческом уровне, указал Кучеренко. Для того, чтобы докупить топливо, нужно взять где-то денежные средства, затем возложить убытки на "Нафтогаз" и, как следствие, поднять налоги – дофинансировать дыру в государственной казне придется украинскому населению.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в настоящее время в украинских ГПХ имеется 14,5 млрд кубов, что превышает на 5 процентов "нормальные запасы" периода 2014-2018 гг.

Ранее в "ГТС Украины" опровергли заявления Путина о причастности официального Киева к росту цен на газ в Европе.