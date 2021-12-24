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Германия затормозила процесс сертификации "Северного потока – 2". Когда удастся разрешить все бумажные вопросы, пока неизвестно. Тем временем эксперты делятся своими прогнозами и не всегда радужными. Однако вице-премьер России Александр Новак надеется на лучшее.
Чиновник считает, что получить все разрешения от Германии удастся в первой половине 2022 года. Таким образом, данные агентства Bloomberg окажутся неверны. Журналисты сообщали, что немцы затянут ситуацию до второй половины следующего года.
В целом же в Европе не исключают и более плохого развития событий и называют другой срок – осень 2022 года.
Также Новак заявил, что вопрос трубы, которая уже готова, политизировали, чтобы не дать ей работать. Без этого труба давно бы качала газ в Европу, где цены на топливо поползли бы вниз. По его мнению, в 2022 г. стоимость голубого топлива будет все так же высока.
Напомним, на этой неделе цена за тысячу кубов газа достигла рекордной отметки в две тысячи долларов.
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