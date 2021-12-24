В Литве ужаснулись многомиллионному штрафу из-за разрыва контракта с Белоруссией

В Литве ужаснулись многомиллионному штрафу из-за разрыва контракта с Белоруссией
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Вильнюс может попасть на 600 миллионов евро

Некоторые западные государства продолжают упорное противостояние с Белоруссией. При этом антибелорусская санкционная политика наносит колоссальный вред соседствующим с Республикой странам. Недавно международный скандал разгорелся вокруг известной компании "Беларуськалий". Отказ Литвы от работы с Минском по этой линии грозит Вильнюсу огромными потерями.

Недавно вашингтонская администрация нанесла удар санкционной дубиной по "Беларуськалию". В то же время "Литовские железные дороги" не стали отказываться от транспортировки белорусской продукции по территории этого европейского государства. Ситуация оказалась патовой – Вильнюс уже получил деньги за работу с белорусской компанией, а теперь Литву вынуждают разорвать контракт. Дошло до того, что руководители местных МИД и Минтранса решили покинуть свои посты, но премьер-министр отказала им в таком удовольствии.

Теперь же литовские эксперты решили подсчитать, в какую сумму стране обойдется разрыв с Белоруссией по линии удобрений. По информации главы экономического комитета сейма Казиса Старкявичюса, Литве придется выплатить не менее 600 миллионов евро в случае аннулирования соглашения "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием".

Государственный деятель подчеркнул, что такая огромная компенсация за невыполнение договорных обязательств нанесет огромный удар по экономике Литвы. Впрочем, высокопоставленный эксперт заметил, что данный расчет является предварительным. В любом случае ситуация нуждается в особом внимании литовских властей.

Тем временем, другие европейские государства продолжают атаки на Минск. Недавно в Польше решили засудить главу Белоруссии Александра Лукашенко из-за "геноцида" белорусов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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