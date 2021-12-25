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Глава "Нафтогаза" признал, что Украина провалилась в попытке обеспечить себя не российским газом. Альтернативы топливу из соседней страны нет, заявилЮрий Витренко.
Предприниматель объяснил, что судна с сжиженным природным газом добраться до портов Незалежной не могут. Получить регазифицированный СПГ по трубе с территории Польши тоже не представляется возможным.
Витренко пояснил, что для этого Варшава должна заняться инфраструктурой – увеличивать газопровод около Украины. Тогда голубое топливо сможет поступать даже из Германии. Польша же не занимается этим, потому что не хочет тратить свои деньги – ждет дотации от ЕС, рассказал Витренко РКБ Украина (заблокировано в России).
Глава "Нафтогаза" добавил – Украине нужен собственный терминал СПГ. Однако танкеры с таким газом, чтобы попасть в Незалежную, должны протий через Босфор. Турция такие судна не пускает. Возможно, Анкара даст разрешение на транзит через Стамбульский канал, но когда он появится, неизвестно. Других вариантов, как разобраться с физической безопасностью и диверсификацией, Витренко не видит.
Ранее "Нафтогаз" выставил "Газпрому" ряд требований. Украина подала жалобу в ЕК, требуя расследования о злоупотреблении российской компанией доминирующим положением на газовом рынке Европы.
Ситуация на Украине с голубым топливом не обнадеживающая. Киев надеется проскочить эту зиму, но, скорее всего, ему придется закупать у Европы газ по 1600 евро за тысячу кубов.
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