Вильнюс отвел себе три недели на решение вопроса

В Литве сложилась непростая ситуация. "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусских удобрений, несмотря на санкции США. Теперь правительство страны должно решить, как действовать дальше. Премьер-министр прибалтийской республики Ингрид Шимоните отвела политикам три недели на этот вопрос.

Литва хочет остановить перевозку калия из Белоруссии, но не собирается делать это "любой ценой". Шимоните хочет сохранить репутацию "Литовских железных дорог", а также защитить компанию от финансового ущерба.

В "Беларуськалии" ранее заявили, что в случае прекращения транзита Литва столкнется с исками от клиентов компании на миллиарды евро. К тому же, Минск грозит Вильнюсу остановкой транзита товаров, что лишит Литву грузов.

Напомним, в начале декабря США ввели санкции против Белоруссии, в том числе против "Беларуськалия". Литва же, несмотря на рестрикции, продолжила транспортировку удобрений. В Вильнюсе не поняли, как такое произошло.

После чего некоторые члены правительства подали заявление об отставке. Но премьер-министр им отказала. В Литве переживают о том, что столкнутся с выплатой компенсации Белоруссии в случае расторжения контракта.

При этом в Минске настаивают, что у Вильнюса нет права останавливать транзит удобрений.