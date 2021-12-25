Европу припугнули космическими ценами на газ круглый год

Европу припугнули космическими ценами на газ круглый год
Фото: www.pixabay.com
Даже летом котировки останутся на рекордном уровне

Ситуация на энергетическом рынке Европейского союза продолжает удручать местных жителей. По мнению многих аналитиков, стоимость голубого топлива в ближайшее время не собирается падать. Даже в летний период газ будет стоить баснословных денег.

Такие неутешительные прогнозы опубликовало известное американское издание Bloomberg. Теплый сезон года традиционно сопровождается снижением цен на голубое топливо. Квартиры не нуждаются в обогреве и в целом энергетических ресурсов требуется гораздо меньше.

Однако кризисная ситуация в энергосфере привела к тому, что по прогнозам экспертов, даже летом европейцев ждут проблемы с покупкой голубого топлива. Уже сейчас форвардные контракты на июнь-август бьют все рекорды. В последние дни уходящего года они вплотную приблизились к отметке в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов голубого топлива. Как отмечают аналитики, еще месяц назад этот энергетический ресурс с поставкой в летний период стоил всего 600 долларов за обозначенный объем.

Когда ситуация на европейском рынке стабилизируется, неизвестно. Обстановку усугубляет странное поведение европейских властей в отношении российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Несмотря на готовность трубопровода, его сертификацию явно затягивают.

Впрочем, в России рассчитывают на оптимистичный вариант. По мнению заместителя главы российского правительства Александра Новака, получить все разрешения от Германии удастся в первой половине грядущего года.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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