Иностранцы не желают признавать собственную неправоту

Ситуация на европейском рынке голубого топлива выглядит весьма удручающе. Цены на газ растут, как на дрожжах. Дабы снять с себя ответственность западные политики всеми силами пытаются найти виноватых на стороне. Именно такими стремлениями опытный энергетик Игорь Юшков объясняет бесконечные обвинения в адрес Российской Федерации и энергетического гиганта "Газпром".



Представитель Фонда национальной энергобезопасности прокомментировал нарастающий негатив со стороны объединенного Запада в адрес нашей страны. Политики пытаются выставить Россию и "Газпром" виноватыми в якобы недостаточных объемах поставок голубого топлива. Мол, именно из-за действий нашей страны бедные европейцы должны страдать, замерзая в своих квартирах.

Как пояснил Юшков, такие заявления со стороны иностранных деятелей являются попыткой скрыть собственные оплошности. Обвинять кого-то постороннего всегда проще, чем признавать свои ошибки. Если европейцы откажутся от необоснованных претензий в адрес "Газпрома", им придется объяснить, чем на самом деле вызван коллапс на местном энергетическом рынке. Такое развитие событий повлечет необходимость признать провальность действующей энергетической стратегии.

Разумеется, зарубежные государственные деятели вовсе не хотят становится вредителями в глазах своего населения, а значит они продолжат обвинять во всем посторонних. В противном случае Евросоюзу придется пойти на серьезные реформы, которые могут оказаться невыгодными для многих маститых западных деятелей.

Тем временем российский энергогигант продолжает гнуть свою линию. Так, "Газпром" в четвертый раз подряд отказался возобновлять прокачку топлива через Польшу.