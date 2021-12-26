Топливо прекращает путь на белорусском участке магистрали

Поставки российского газа через "Ямал-Европу" на польском участке газопровода начали постепенно сокращаться еще с 17 декабря, когда "Газпром" отказался покупать допмощности на субботу, 18 декабря. На утро все же выяснилось, что газ по трубам пошел, но зайдействовалось лишь 6% мощности газопровода. Это стало началом приостановки транзита российского топлива через Белоруссию в Польшу.

За несколько дней объемы транспортировки газа сократились с 31,4 млн кубометров до нуля. С понедельника, 20 декабря, российская сторона не бронирует мощности "Ямал-Европы" – с 21 декабря физический поток топлива идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

После решения "Газпрома", цены на европейском рынке на газ обновили исторический рекорд, превысив $2100 за тысячу кубометров. Вплоть до воскресенья, 26 декабря, компания ни разу не выкупила мощности на аукционе.

В Европе обвиняют российскую сторону в рекордном росте цен на топливо, в "Газпроме" же заявляют, что выкупают мощности в соответствии с заявками потребителей, подчеркивая, что готовы поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов.

Ситуацией вокруг транзита через "Ямал-Европу" решили воспользоваться на Украине. "Нафтогаз" подал жалобу на российскую газовую компанию в Еврокомиссию из-за "злоупотребления доминирующим положением на европейском рынке топлива", потребовав заставить "Газпром" увеличить объемы поставляемого топлива, в том числе – через украинскую магистраль. К слову, в Европе возмущения украинской стороны вызвали удивление – в первые в истории в ЕК пожаловались по вопросу, который никак не связан с политикой Евросоюза, а затрагивает рыночные взаимоотношения.

Американское издание Bloomberg указало, что в России перестали поставлять газ через Белоруссию в Европу по банальной причине – потребители не готовы платить рыночную цену за топливо.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин высказался о сложившейся ситуации с поставками топлива по "Ямал-Европе" и обвинениями в адрес "Газпрома" о манипуляциях на энергетическом рынке. По словам президента, европейцы врут и "тень на плетень наводят", когда делают подобные заявления. В свою очередь он посоветовал Евросоюзу повнимательней присмотреться к деятельности Киева. Глава России не исключает, что поставляемый по российской трубе газ обходными путями идет на Украину – именно это могло привести к росту цен на топливо.

В украинском "Операторе ГТСУ", в ответ на слова Путина, указали, что не импортируют газ из Польши или Словакии – почти весь объем импорта идет со стороны Венгрии.

Как ранее сообщало РИА "Новости", на январь "Газпром" зарезервировал менее 25 процентов предложенных для транзита по территории Польши мощностей. Дополнительные поставки через Украину не планируются. Официального подтверждения, что заявки сделал российский экспортер нет, однако подобным предложением в последние месяцы пользовались только в "Газпроме".