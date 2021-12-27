Курс рубля
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Каков бы ни был текущий курс валюты, недовольные всегда найдутся. В этом убежден директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
По его словам, у тех, кто отправляет продукцию за рубеж или, наоборот, закупает импортные товары, разные интересы.
"Экспортерам выгоднее слабый курс рубля, так как расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной. У импортеров, соответственно, все наоборот",
– объяснил эксперт в комментарии агентству "Прайм".
При этом важно понимать, что снижение курса национальной валюты не всегда ведет к всплеску инфляции. Порой ценообразование совершенно не зависит от ситуации на валютном рынке. Тут гораздо важнее, есть ли у государства механизмы, которые позволяют справляться с инфляцией, передает телеканал "360" мнение финансового аналитика.
Ранее эксперт сообщил, что инфляция в России в 2022 г. составит около 7%, однако некоторые товары подорожают на 50%.
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