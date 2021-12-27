Запасы газа в украинских хранилищах упали до рекордных показателей - "Газпром"

Запасы газа в украинских хранилищах упали до рекордных показателей - "Газпром"
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная уже спалила один миллиард кубометров закачанного в апреле в ПГХ топлива

На 24 декабря запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до исторического минимума для данного сезона времени – на 1 млрд куб меньше, чем на начало закачки сырья. Об этом сегодня сообщает российский концерн "Газпром" в официальном телеграм-канале.

"Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд куб, это на 9,9 млрд куб ниже показателя прошлого года и уже на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", – говорится в релизе.

По данным "Оператора ГТС Украины" на 25 декабря в хранилищах находятся 14,26 млрд куб голубого топлива.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко резко раскритиковала политику действующей украинской власти по вопросу закупок природного сырья. "Газовая принцесса" заявила о вранье руководства страны по поводу того, что киевский режим якобы не использует российское топливо после 2014 года.

По ее словам, Незалежная продолжает до сих пор покупать именно наш газ, несмотря на убеждения украинцев в обратном. Юлия Владимировна подробно пояснила, как а-ля европейское, а на самом деле российское, сырье по "фиктивной трубе" попадает на украинские просторы.

Источник: Telegram-канал "Газпрома" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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