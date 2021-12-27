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Энергокризис в Европе временно отступил после того, как в ЕС пришла ветреная погода, вследствие чего оптовые цены на электроэнергию упали в три-четыре раза. Также вдвое ушли вниз газовые котировки на новостях о подходе флотилии танкеров СПГ к берегам континента. Об этом сообщает издание EADaily в понедельник, 27 декабря.
Отмечается, что только за неделю цены на оптовые поставки "лампочки Ильича" в Старом Свете снизились в три-четыре раза. Например, 23 декабря, для Франции они составляли €452 за МВт·ч, а для Германии - €416 МВт·ч, то поставки на завтра, 28 декабря, стоят уже €101 и€104 за МВт·ч.
Основной причиной тому послужил тот фактор, что в Европе задули ветра, позволившие нарастить зеленую генерацию.
Таким образом, доля ветряных электростанций в энергопроизводстве ФРГ за неделю возросла с 24 до 32%. Одновременно потребление угля и газа сократилось с 49 до 39%.Также на континенте потеплело и начались рождественские каникулы, указал на еще один положительный фактор замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач.
Напомним, с 20 декабря российский "Газпром" не бронирует мощности
"Ямал-Европы", а с 21 декабря физический поток голубого топлива идет в реверсном
направлении из Германии в Польшу. На этом фоне на прошлой неделе
цены на европейском рынке на газ обновили исторический рекорд, превысив
$2100 за тыс кубометров.
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