Президент США подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока-2"

Байден предусмотрел средства на сдерживание России

В американском оборонном бюджете на следующий год не заложены денежные средства для исполнения санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Окончательный вариант закона подписал президент США Джо Байден.

Вашингтон заложил на оборонные расходы в 2022 году 768 миллиардов долларов. В документе содержится пункт о средствах, которые должны быть использованы для сдерживания России, однако ключевой статьи расходов против СП-2, на которой настаивали республиканцы, в бюджете нет. 

Кроме того, в финальный вариант закона не попали пункты омерах против "близких" к Кремлю россиянах и против суверенного долга нашей страны. Расходы на сдерживание России в Европе заложены в размере четырех миллиардов долларов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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