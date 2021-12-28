США в канун Рождества "спасли" Европу от газового кризиса

США в канун Рождества "спасли" Европу от газового кризиса
Фото: Michael Weber/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
На Западе поставки назвали способом "снизить опасения" из-за роста цен на топливо

В преддверии Рождества Америка решила сделать праздничный "подарок" европейцам, увеличив поставки СПГ в страны-партнеры на треть. Об этом сообщает издание Bloomberg. 

Количество грузовых танкеров, отправленных в Европу, увеличилось с 15 до 20. Благодаря этому, отмечает издание, в США надеются "снизить опасения" по вопросу грядущего роста цен на газ. Неизвестно, стало ли это временной мерой в честь праздника или большие объемы СПГ станут поставлять европейцам на постоянной основе. 

Напомним, из-за кризиса на топливном европейском рынке стоимость газовых фьючерсов несколько раз била исторические рекорды. На фоне проблем с поставками в некоторых странах объемы запасов газа оказались ниже на 15-40% по сравнению с нормальным уровнем.

В Европе в сложившейся ситуации обвиняют российскую сторону, заявляя, что "Газпром" искусственно создает энергокризис – в газовой компании происходящее объясняют отсутствием покупателей топлива по высокой цене. 

Западные аналитики полагают, что цены на газ не будут уменьшаться вплоть до 2023 года, оставаясь высокими даже в летний период. 

Всю прошлую неделю "Газпром" отказывался от бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" для поставок топлива в Германию через Польшу и Белоруссию. Долгосрочный контракт с Варшавой истек в мае 2020 года, транзит газа в 2020-2021 годах осуществлялся с помощью короткосрочных покупок на акукционе.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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