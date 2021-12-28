ГТС Незалежной очень боится остаться без работы

В этом году тема поставок голубого топлива стала одной из самых популярных и животрепещущих. Выход российской газовой магистрали "Северный поток – 2" на рыночную арену серьезно изменил расстановку сил. На этом фоне украинское государство уже который месяц бьется в истерике из-за перспективы лишиться права транзита нашего газа по своей территории. В МИД РФ рассказали, от чего будет зависеть дальнейшее положение дел в этом вопросе.



Все точки над i расставил глава департамента экономического сотрудничества главного внешнеполитического ведомства нашей страны Дмитрий Биричевский. Руководитель профильного подразделения подчеркнул, что обсуждение транзита голубого топлива через газотранспортную систему Украины будет проходить исходя из спроса и предложения, которые продемонстрирует рынок после 2024 года.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что говорить о транспортировке любого товара до того, как определятся его покупатели и объемы закупок, неразумно. Как только в этом вопросе появится ясность, профильные российские эксперты проведут необходимые расчеты и определят, нуждается ли наша страна в услугах украинского транзита.

Биричевский напомнил, что в данный момент европейские страны прикладывают усилия для того, чтобы снизить потребление голубого топлива. В то же время рынок демонстрирует большую заинтересованность в этом энергетическом ресурсе. В такой противоречивой ситуации делать долгосрочные прогнозы не представляется возможным. Все решения по контрактам на транзит будут приниматься по факту, исходя из ситуации.

Ранее стало известно, что энергетический кризис в Европе временно отступил благодаря ветряным электростанциям.