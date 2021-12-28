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Польские власти рассчитывают на скорый запуск газопровода Baltic Pipe – в Варшаве уверены, что ввод в эксплуатацию состоится уже через девять месяцев. По словам уполномоченного правительства республики в сфере энергетики Петра Наимского, кабмин занимается проектом в рамках дифференциации источников поставок топлива для государственной экономики.
Ежегодная пропускная способность Baltic Pipe составляет порядка десяти миллиардов кубов ежегодно – в целом, столько же Варшава закупает в рамках долгосрочного контракта у российского "Газпрома". Однако соглашение с ним истекает в конце 2022 года – поэтому нужно успеть ввести новую магистраль до указанного срока.
"За три месяца до этого мы запустим поставки с норвежского шельфа", – указал польский чиновник журналистам.
Наимский также заявил, что укладку Baltic Pipe по морскому участку можно смело назвать победой для всей Польши – вложение было довольно сложным из-за своего маршрута. Часть нити проходит через Данию, начинаясь в Северном море, затем идет по дну Балтийского.
"Он потребовал реконструкции большей части нашей национальной газовой системы. Решение о строительстве было принято в начале 2016 года, и сегодня мы можем сказать, что в соответствии с запланированным сроком на следующий год, в октябре, газопровод будет достроен. Заслуживает признания реализация такого комплексного проекта с участием четырех стран, в том числе Швеции", – высказался чиновник.
Ранее в сейме заявили, что Москва якобы пытается сохранить свое влияние в Польше за счет сворачивания перекачки газа по "Ямал-Европе".
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