Варшава намерена перестраховаться из-за скорого истечения контракта с "Газпромом"

Польские власти рассчитывают на скорый запуск газопровода Baltic Pipe – в Варшаве уверены, что ввод в эксплуатацию состоится уже через девять месяцев. По словам уполномоченного правительства республики в сфере энергетики Петра Наимского, кабмин занимается проектом в рамках дифференциации источников поставок топлива для государственной экономики.

Ежегодная пропускная способность Baltic Pipe составляет порядка десяти миллиардов кубов ежегодно – в целом, столько же Варшава закупает в рамках долгосрочного контракта у российского "Газпрома". Однако соглашение с ним истекает в конце 2022 года – поэтому нужно успеть ввести новую магистраль до указанного срока.

"За три месяца до этого мы запустим поставки с норвежского шельфа", – указал польский чиновник журналистам.

Наимский также заявил, что укладку Baltic Pipe по морскому участку можно смело назвать победой для всей Польши – вложение было довольно сложным из-за своего маршрута. Часть нити проходит через Данию, начинаясь в Северном море, затем идет по дну Балтийского.

"Он потребовал реконструкции большей части нашей национальной газовой системы. Решение о строительстве было принято в начале 2016 года, и сегодня мы можем сказать, что в соответствии с запланированным сроком на следующий год, в октябре, газопровод будет достроен. Заслуживает признания реализация такого комплексного проекта с участием четырех стран, в том числе Швеции", – высказался чиновник.

Ранее в сейме заявили, что Москва якобы пытается сохранить свое влияние в Польше за счет сворачивания перекачки газа по "Ямал-Европе".