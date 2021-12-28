"Газпром" девятый день подряд отказывается от прокачки по "Ямал-Европе" - данные торгов

Компания не спешит приобретать предлагаемые мощности

Российский "Газпром" вновь отказался от бронирования мощностей для перекачки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на 29 декабря через территорию Польши. Об этом следует из данных платформы GSA Platform.

Таким образом, российская компания отказывается уже девятый день подряд от прокачки топлива по указанной магистрали через Польшу.

Как отмечает источник, на аукционе предложили мощности по прокачке 89,1 миллиона кубов в сутки, которые остались невостребованными. В следующий раз "Газпром" может забронировать прокачку в ходе внутридневных торгов, которые пройдут ночью 29 декабря.

Источник: gsaplatform ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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