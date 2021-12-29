Так надеются усилить обороноспособность страны

Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ написал обращение в Верховную Раду с призывом ввести спецпошлину на импорт всех энергетических ресурсов из России. Об этом сообщает украинское издание "Экономика Сегодня" со ссылкой на документ.

Обращение написано от лица главы профильного комитета Андрея Геруса. Он предлагает ввести пошлину в 4-5% на поставки дизельного топлива, бензина, СПГ, угля марок Г, А, П и электроэнергии.

Напомним, сейчас спецпошлины взымаются при импорте трубопроводного дизельного топлива, СПГ и угля марки Г, поставляемых из России. При этом закупки электричества Киевом с российской стороны официально не производятся – основной объем поставок идет из Белоруссии. Действие налоговых сборов заканчивается 31 декабря.

Герус указывает, что расширенное применение спецпошлины позволит увеличить объем средств, направляемых на улучшение обороноспособности Украины и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности страны.

Обращение было направлено сразу в несколько ведомств: СНБО, кабмин, Минэк, Минфин, Минэнерго, НКРЭ и антимонопольный комитет. В случае одобрения предложения, Киев сможет закупать электроэнергию из России уже со следующего года.

Ранее из-за проблем с импортом электричества с белорусской стороны на Украине решили подготовить комплекс мер, позволяющих переводить работу ТЭЦ на 100% использование газа при необходимости.