Киев очень беспокоит перспектива лишиться транзита газа из РФ

Всего через несколько лет истекает срок действия контракта, заключенного между российским энергетическим гигантом "Газпром" и украинской газотранспортной системой. На этом фоне киевские власти бьют тревогу: их весьма печалит перспектива остаться без возможности зарабатывать на транспортировке нашего газа. О судьбе украинской ГТС после завершения действия контракта рассказал вице-премьер России Александр Новак.



Заместитель главы российского правительства подчеркнул, что в решении данного вопроса власти РФ будут опираться на традиционные рыночные схемы. Если использование газотранспортной системы Незалежной будет выгодно с экономической точки зрения, "Газпром" обязательно продлит контракт или заключит новый.

Новак также отметил, что особое внимание российская сторона уделит проверке технического состояния украинского трубопровода. Разумеется, вряд ли профильные эксперты захотят привлекать к транспортировке российского голубого топлива изношенные энергетические коммуникации. Если же никаких проблем в этом вопросе не будет, Москва не против продолжить сотрудничество с украинской стороной.

Также вице-премьер высказался по поводу новой российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что на текущем этапе сорвать реализацию данного проекта уже невозможно. Как бы там ни было, газ в любом случае пойдет по этим трубам в европейские страны.

При этом Новак объяснил, что является причиной энергетического кризиса в Европе. Вице-премьер России отметил, что Евросоюзу вышло боком решение отказаться от долгосрочных контрактов, передает телеканал "360".

Ранее в российском МИД обозначили условия продления сотрудничества Москвы с газотранспортной системой Украины.