Контракт на поставки из Венгрии ситуацию не спасет

Запасы газа на Украине к 26 декабря 2021 г. составляли 14,17 млрд кубометров. Это на 1 млрд кубометров меньше, чем было в апреле текущего года, когда в стране закончился прошлый отопительный сезон. Сейчас зима в самом разгаре, и чем после Нового года топить дома – не понятно.

За последнюю неделю объем газа в подземных хранилищах на Украине сократился на 4,7%, сообщает издание "Страна". Всего же со старта отопительного сезона 2021/22 в октябре резервуары опустели уже на четверть. Учитывая, что ПГХ и так были заполнены меньше обычного, такими темпами топливо кончится уже к февралю.

Власти Незалежной попытались успокоить население, заявив, что в новом году им помогут венгры. Однако известно, что Киеву удалось договориться с Будапештом о поставках всего 700 млн кубов в течение первого квартала 2022 года. Этого объема не хватит, чтобы покрыть потребности страны даже на пару недель.

О том, что украинские ПГХ стремительно пустеют, на днях сообщил "Газпром". Эксперты пришли к мнению что Украине придется заключить договор с Россией на поставки газа, чтобы пережить зиму. Между тем, Киев пока не делает шагов в этом направлении, а гендиректор предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон готов обсуждать с российской стороной лишь продление контракта на транзит топлива из РФ.