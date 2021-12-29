В Киеве опасаются, что страны ЕС согласятся на "сладкие предложения" Москвы

Американцы освободили Европу от плена "Газпрома". К такому выводу пришли на Украине на фоне новостей о поставках СПГ США на терминалы ЕС. Эксперты Незалежной, правда, признают, что эффект от нескольких танкеров будет кратковременным. Однако сам факт влияния США на европейский газовый рынок приводит их в восхищение.

За последние дни в Европу были перенаправлены около 20 газовых танкеров, которые изначально отправлялись из США в Азию. По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, дело не только в том, что американцам выгоднее сейчас поставлять сырье на спотовые рынки ЕС, где цена за 1000 кубов достигала 2200 долларов. Здесь сыграла роль политическая солидарность.

"Это противовес тому гибридному газовому плену Европы, что устроила Россия с помощью "Газпрома". Если эти поставки будут продолжены, "Газпром" не сможет и дальше поступать так, как это делал в течение последних трех месяцев",

– приводит "Обозреватель" мнение эксперта, по словам которого, малые объемы в данном случае не важны – главное продемонстрировать Москве, что на нее нашлась управа.

Теперь уровень газовых цен будет зависеть от того, сможет ли Еврокомиссия продемонстрировать "достойный уровень сопротивления" России, считает Гончар. Заключаться это будет, в частности, в отказе стран ЕС от "сладких предложений" подписывать долгосрочные контракты на поставку газа по низким ценам, которые надолго загонят европейцев в российскую кабалу.

Ранее стало известно, что в хранилищах Украины перед Новым годом осталось газа меньше, чем было в самом конце прошлого отопительного сезона.