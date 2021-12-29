Украина установила спецпошлины на топливо из России в 2022 году

Ставки доходят до 65%

Уголь, дизельное топливо и сжиженный газ, импортируемые украинскими компаниями из России, в 2022 году будут облагаться специальными пошлинами. Об этом было объявлено на заседании кабмина Незалежной в среду, 29 декабря.

Впервые спецпошлины на эти виды продукции правительство Владимира Зеленского ввело в августе 2020 года. С дизтоплива, поступающего на Украину по трубопроводу, решено было взимать 4%, с СПГ – 3%, пошлина на российский уголь (за исключением применяемого в металлургической промышленности коксующегося угля, а также антрацитового и битуминозного) составили 65%. Эти ставки сохранятся и в следующем году.

Как отметили в Киеве, постановление будет действовать как минимум до конца 2022 года, хотя и может быть отменено досрочно, если Россия "прекратит агрессию в отношении Украины", передает "Обозреватель".

Ранее кабмин Украины продлил запрет на поставки в страну таких российских товаров, как пшеница, подсолнечное масло, мясо, водка, сигареты, чай, сладости, туалетная бумага и пр. При этом впервые в истории в этом году украинцы начали закупать в РФ свежие огурцы.