Украина установила спецпошлины на топливо из России в 2022 году

Украина установила спецпошлины на топливо из России в 2022 году
Фото: Lasse Kristensen via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Ставки доходят до 65%

Уголь, дизельное топливо и сжиженный газ, импортируемые украинскими компаниями из России, в 2022 году будут облагаться специальными пошлинами. Об этом было объявлено на заседании кабмина Незалежной в среду, 29 декабря.

Впервые спецпошлины на эти виды продукции правительство Владимира Зеленского ввело в августе 2020 года. С дизтоплива, поступающего на Украину по трубопроводу, решено было взимать 4%, с СПГ – 3%, пошлина на российский уголь (за исключением применяемого в металлургической промышленности коксующегося угля, а также антрацитового и битуминозного) составили 65%. Эти ставки сохранятся и в следующем году.

Как отметили в Киеве, постановление будет действовать как минимум до конца 2022 года, хотя и может быть отменено досрочно, если Россия "прекратит агрессию в отношении Украины", передает "Обозреватель".

Ранее кабмин Украины продлил запрет на поставки в страну таких российских товаров, как пшеница, подсолнечное масло, мясо, водка, сигареты, чай, сладости, туалетная бумага и пр. При этом впервые в истории в этом году украинцы начали закупать в РФ свежие огурцы.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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