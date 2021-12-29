Глава "Газпрома" отчитался перед Путиным о проделанной работе

Газопровод "Северный поток – 2" готов к работе. Такое заявление сделал сегодня, 29 декабря, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как указал топ-менеджер, "Газпром" уже завершил заполнение газом второй нити "Северного потока – 2". По его информации, наполнение топливом второй нити завершено 29 декабря, в 15:58 по московскому времени.

Соответствующее заявление Миллер сделал, докладывая российскому лидеру о ситуации с "Северным потоком – 2", заполнение которого должно было завершиться сегодня, в среду. В ходе совещания Путин указал, выслушав доклад топ-менеджера, что новый газовый маршрут позволит решить вопрос, связанный с высокими ценами на топливо на европейском рынке.

Как отметил российский лидер, комментируя новость о заполнении нити "Северного потока – 2", в октябре "Газпром" наполнил топливом первую нитку трубопровода. Путин также заявил, что, учитывая непростую ситуацию с топливом, в которую попали европейские государства, у российской стороны есть возможность нарастить для Евросоюза объемы экспорта.

Ранее замглавы правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, комментируя решение официального Берлина затормозить процесс сертификации оператора "Северного потока – 2", что разрешения от немецкого регулятора можно добиться лишь в первой половине 2022-го. Однако существует и более пессимистичный прогноз на этот счет – осень следующего года.