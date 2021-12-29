"Северный поток - 2" готов к работе - Миллер

"Северный поток - 2" готов к работе - Миллер
Алексей Миллер. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава "Газпрома" отчитался перед Путиным о проделанной работе

Газопровод "Северный поток – 2" готов к работе. Такое заявление сделал сегодня, 29 декабря, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как указал топ-менеджер, "Газпром" уже завершил заполнение газом второй нити "Северного потока – 2". По его информации, наполнение топливом второй нити завершено 29 декабря, в 15:58 по московскому времени.

Соответствующее заявление Миллер сделал, докладывая российскому лидеру о ситуации с "Северным потоком – 2", заполнение которого должно было завершиться сегодня, в среду. В ходе совещания Путин указал, выслушав доклад топ-менеджера, что новый газовый маршрут позволит решить вопрос, связанный с высокими ценами на топливо на европейском рынке.

Как отметил российский лидер, комментируя новость о заполнении нити "Северного потока – 2", в октябре "Газпром" наполнил топливом первую нитку трубопровода. Путин также заявил, что, учитывая непростую ситуацию с топливом, в которую попали европейские государства, у российской стороны есть возможность нарастить для Евросоюза объемы экспорта.

Ранее замглавы правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, комментируя решение официального Берлина затормозить процесс сертификации оператора "Северного потока – 2", что разрешения от немецкого регулятора можно добиться лишь в первой половине 2022-го. Однако существует и более пессимистичный прогноз на этот счет – осень следующего года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

Новак высказался со судьбе украинской ГТС после 2024 года

Киев очень беспокоит перспектива лишиться транзита газа из РФ

Боррель оценил предложения России к НАТО: "Так делают только победители"

Дипломат негативно отнесся к требованию о нерасширении альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей