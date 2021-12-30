"Нытье" Киева многим надоело

Несмотря на полную готовность российской газовой магистрали "Северный поток – 2" приступить к работе, противники нашего проекта не прекращают попытки навредить трубопроводу. Украинцы и вовсе считают, что им обязаны возместить потери, которыми может обернуться для местной казны введение СП-2 в эксплуатацию. Немецким интернет-пользователям уже надоели бесконечные жалобы украинцев, о чем они в красках рассказали в Сети.



В известном немецком издании Der Spiegel появилась статья о готовности новых российских энергетических коммуникаций к работе. Там же авторы материала указали, что Кремль якобы усиливает давление на берлинскую администрацию. Немецких читателей весьма раздражает ситуация, сложившаяся вокруг "Северного потока – 2". Многие не могут понять, почему Украина считает себя вправе шантажировать Германию платой за транзит российского газа по новым коммуникациям, отмечает интернет-издание URA.RU.

"Почему мы позволяем Украине шантажировать нас?" – пишет один из возмущенных комментаторов.

Немцы подчеркнули, что Берлин не должен нести ответственность за ситуацию в Незалежной. Украинским властям давно пора привести экономику страны в порядок и перестать "ныть" и попрошайничать.

Также люди напомнили об обычных рыночных механизмах. Здравомыслящему человеку сложно понять, почему нужно платить больше денег за голубое топливо, если за счет удешевления транзита можно серьезно снизить цену. Жители Германии совсем не горят желанием расплачиваться за блага киевских властей.

Напомним, накануне глава российского энергетического гиганта "Газпром" Алексей Миллер заявил, что наш трубопровод полностью готов к работе.