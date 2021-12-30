Дефицит газа в Европе закроют углем и мазутом – эксперт

Дефицит газа в Европе закроют углем и мазутом – эксперт
Фото: © Rupert Oberho& Ã. / www.imago-images.de/GLOBAL LOOK press
У европейцев есть способы спокойно пережить даже суровую зиму

Полупустые газовые хранилища в Европе – не повод для паники. Никто не замерзнет и предприятия не остановятся. В случае кризиса в ЕС смогут использовать менее экологичное, но доступное топливо. В этом убежден глава Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

В последние годы Европа сознательно отказывается от использования ископаемых источников энергии, особенно тех, которые наносят ощутимый вред экологии. Но это не значит, что руководители стран предпочтут заморозить население, лишь бы не допустить повышенных выбросов в атмосферу в течение нескольких месяцев от сжигания угля и мазута.

"Не газом единым, как говорится. Мощности европейских тепловых электростанций недогружены, например, в той же Германии. Значит, загрузят!" 

– приводит "Прайм" слова эксперта. По мнению Мастепанова, риск энергокризиса в ЕС, на самом деле, сейчас небольшой, поскольку нет главного фактора – роста энергопотребления. Единственную опасность представляет погода: если зима выдастся суровой, то газ из ПГХ может тратиться быстрее запланированного.

Но и тут есть решение: высокие спекулятивные цены на газ на фоне опасений, что его не хватит до конца сезона, делает европейский рынок привлекательным для производителей сжиженного газа в США и Катаре. И они способны за две недели скорректировать свои поставки, отправляя танкеры не в Китай, а на терминалы ЕС. Собственно, сейчас это уже происходит.

Ранее на Украине заявили, что США разрушили планы "Газпрома" в Европе.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Политолог заявил о желании Лукашенко "кинуть" Россию

Минск не учел интересы Москвы в новой конституции

Перед встречей Путин лично заехал за Лукашенко на модном авто

Президенты снова проведут важные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей