У европейцев есть способы спокойно пережить даже суровую зиму

Полупустые газовые хранилища в Европе – не повод для паники. Никто не замерзнет и предприятия не остановятся. В случае кризиса в ЕС смогут использовать менее экологичное, но доступное топливо. В этом убежден глава Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

В последние годы Европа сознательно отказывается от использования ископаемых источников энергии, особенно тех, которые наносят ощутимый вред экологии. Но это не значит, что руководители стран предпочтут заморозить население, лишь бы не допустить повышенных выбросов в атмосферу в течение нескольких месяцев от сжигания угля и мазута.

"Не газом единым, как говорится. Мощности европейских тепловых электростанций недогружены, например, в той же Германии. Значит, загрузят!"

– приводит "Прайм" слова эксперта. По мнению Мастепанова, риск энергокризиса в ЕС, на самом деле, сейчас небольшой, поскольку нет главного фактора – роста энергопотребления. Единственную опасность представляет погода: если зима выдастся суровой, то газ из ПГХ может тратиться быстрее запланированного.

Но и тут есть решение: высокие спекулятивные цены на газ на фоне опасений, что его не хватит до конца сезона, делает европейский рынок привлекательным для производителей сжиженного газа в США и Катаре. И они способны за две недели скорректировать свои поставки, отправляя танкеры не в Китай, а на терминалы ЕС. Собственно, сейчас это уже происходит.

Ранее на Украине заявили, что США разрушили планы "Газпрома" в Европе.