Все движимое и недвижимое имущество завода в Армянске переходит в собственность покупателя

Компания Ukrainian Chemical Products, входящая в Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму "Российскому титану". Об этом сообщает UCP в "Фейсбуке" в четверг, 30 декабря.



"ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана), продало все свои активы в Крыму компании "Российский титан" (РФ)", – говорится в релизе.

Согласно условию соглашения все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя. Отмечается, что сделка, сумма которой не раскрывается, завершена и в украинские реестры органами госрегистрации внесены соответствующие изменения.

В сообщении подчеркивается, что из-за политических обстоятельств данный актив утратил свою экономическую привлекательность. Поскольку с 2016 года UCP не могла контролировать предприятие на полуострове, группа искала возможность его продажи.

Титановый завод располагается в Армянске в нескольких километрах от госграницы с Украиной. Предприятие производит продукцию, которая используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами, а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев. Также завод выпускает удобрения.

Напомним, в августе 2018 г. в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. После проведенного исследования было установлено, что причиной ЧП стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Выяснилось, что отстойник предприятия существенно обмелел, в результате чего увеличились концентрация оставшихся кислот и испарение различных химвеществ в атмосферу.

Что касается пана Фирташа, то этот олигарх с весны 2014-го находится в Австрии и ожидает там экстрадиции в США по запросу ФБР.

