"До 150 за доллар": эксперт призвал россиян готовиться к девальвации рубля в 2022 году

"До 150 за доллар": эксперт призвал россиян готовиться к девальвации рубля в 2022 году
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На состояние нацвалюты оказывают влияние сплошь негативные факторы

Россиян в 2022 году ожидает девальвация рубля и снижение покупательной способности денег. Такой неутешительный прогноз для сограждан сделал экономист Алексей Вязовский.

Он объяснил столь мрачные перспективы для национальной валюты тем, что в ближайшем будущем просто нет факторов, которые бы оказали положительное влияние на рубль. А вот негативных – сколько угодно, от растущей инфляции до напряженной геополитической обстановки.

По его мнению, те меры, которые предпринимает Центробанк России, в конечном итоге сыграют против нацвалюты. Экономист отметил, что при ужесточении денежно-кредитной политики падают цены на нефть и, соответственно, тянут за собой вниз рубль. Кроме того ситуации никак не помогает пандемия COVID-19.

"При любом сценарии рубль падает", – цитирует PRIMPRESS аналитика.

Вязовский прогнозирует, что курс "россиянина" может упасть до 100 руб за доллар. В случае же, если Запад осуществит свою угрозу и отключит РФ от международной платежной системы Swift, то нацвалюта может рухнуть и до 120 или даже до 150 руб за доллар.

Ранее в ноябре частный инвестор Федор Сидоров, комментируя "Утро" различные сценарии по поводу состояния рубля в наступающем году, сделал предположение, что доллар будет продаваться по 80 руб и евро – по 90 руб.

Источник: PRIMPRESS ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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