Таллин действует в угоду Вашингтону, но тот не спешит поддерживать прибалтийскую республику

Добиваясь похвалы Вашингтона и какого-либо внимания со стороны американских старших товарищей, Таллин поставил под удар экономику Литвы, рассорившись с Пекином и Минском. В результате прибалтийская республика оказалась под прицелом сразу двух держав – России и Китая. Об этом пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal.

"Россия нагнетает напряженность вокруг Литвы и намеревается создать в этой стране правительство, которое будет лояльно к Москве. В частности, на эти намерения указывают взаимоотношения с Белоруссией и расположение в Калининградской области мощной армии. Китай же занимается осуществлением "политического и экономического возмездия"", – цитирует издание WSJ.

Действия Пекина связаны с решением Таллина открыть представительства Тайваня в Литве. Таким образом, прибалтийская республика оказалась единственным государством, осмелившимся на подобный шаг. Остальные же участники Евросоюза не сочли необходимым злить Поднебесную. Более того, литовцы не получают достаточной помощи от Вашингтона и Брюсселя в благодарность за свою героическую борьбу с диктатурами, сокрушаются американские авторы.

А между тем, как заявили в литовской Конфедерации промышленников, от ответных санкций КНР страна может потерять около €5 млрд евро в год. Например, только Клайпедский порт ожидает падения грузооборота на 30-40% в 2022-ом.

Калининградский политолог Александр Носович в своем телеграм-канале передает слова бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, заявившего, что "заваруха с Китаем была нужна Вильнюсу, чтобы привлечь к Литве внимание США". Российский эксперт поблагодарил Таллин "за его непроходимую глупость".

"Мы давно убедились, что тупая упертость литовских консерваторов создает российскому эксклаву проблемы, но она же способна создавать Калининграду и ништяки. Литва – это уникальный случай (во всяком случае, я других не знаю), когда до власти в стране дорвалось иновещание. Ее политику определяют пропагандисты, целевая аудитория которых – политико-формирующие круги Запада", – написал политолог в соцсети.

Решение Литвы приостановить транзит белорусских удобрений также не играет на руку экономике страны – местная железная дорога может потерять до €70 млн евро в год, а разрыв договора с "Беларуськалием" обернется штрафом от €600 млн. Подобные суммы будут шоком для экономики Республики, констатировал председатель экономического комитета сейма Казис Старкявичюс.

Такая неразумная политика Таллина может иметь серьезные последствия, считает координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин. По его мнению, в последнее время "литовские власти действуют так, будто завтра не наступит", особенно в свете угроз Минску, "а и заодно Калининграду".

Ранее политолог Василий Кашин призвал Москву воспользоваться политическим конфликтом между Вильнюсом и Пекином и совместно с Китаем надавить на Литву, чтобы обезопасить Калининградскую область от возможной торговой блокады.

