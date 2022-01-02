Транзит российского газа из Украины в Словакию обрушился

Транзит российского газа из Украины в Словакию обрушился
Фото: Marsel Badykshin/ prav.tatarstan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Таких низких значений не было два месяца

Новый, 2022-й год и не думал давать передышку в газовом кризисе. Так, стало известно, что 1 января поставки голубого топлива из Незалежной в Словакию резко упали. 

По данным газотранспортного оператора Словакии Eustream, которые приводит Reuters, транзит российского топлива через одну точку упал на 41,7% (с 84 до 49 млн кубов). Таких цифр не было со второго ноября 2021 года. 

РИА "Новости" напоминает, что это происходит на фоне остановки прокачки газа через "Ямал-Европу". "Газпром" не отправляет топливо по этому пути уже почти две недели. Связано это с тем, что потребители забрали весь свой годовой запас по контрактам и больше не готовы покупать топливо. В частности, речь идет о Франции и Германии. 

При этом в конце декабря 2021 г. цены на газ делали резкие скачки. Сначала стоимость топлива превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров, а потому рухнула ниже тысячи долларов. 

Ранее в Словакии обвинили Германию в газовом кризисе. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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