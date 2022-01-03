"Худший сценарий": транзит российского газа через Украину в Словакию снова обвалился

"Худший сценарий": транзит российского газа через Украину в Словакию снова обвалился
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
До полной остановки газ резко прекращал идти и по "Ямал-Европе"

По итогам 2 января, поставки российского топлива по украинской магистрали в Словакию снова резко сократились. За минувшие сутки прокачка газа через точку входа в словацкий участок трубы упала почти на 30% – с 49,5 до 35,5 млн кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости".

В первый день нового года транзит российского газа из Украины в Словакию снизился почти на 42%, достигнув минимальных значений с ноября 2021 года. 

Еще в ноябре эксперт по энергетике Дмитрий Марунич заявлял, что сокращение поставок топлива в Словакию станет реализацией "худшего сценария" для Украины. Он отмечал, что Киев стал крайне зависим от российских электроносителей, подорвав собственную безопасность из-за политической конъюнктуры. 

К началу отопительного сезона страна подходила с нехваткой газа в собственных хранилищах – власти были вынуждены покупать ресурсы по спотовым ценам из-за собственного решения привязать стоимость топлива к европейским хабам. Для обеспечения отопительного сезона без перебоев, Украине необходимо было докупить 2 млрд кубометров газа.

"При определенных сценариях его может в Словакии просто не оказаться, если "Газпром" снизит поставки туда транзитом через Украину. Это самые негативные, худшие сценарии", – предупреждал эксперт.

Подобный исход событий, по его мнению, может привести к энергетической катастрофе на Украине.

Снижение транзита российского газа в Словакию происходит на фоне остановки поставок топлива в Германию через Польшу и Белоруссию по "Ямал-Европе". 

Напомним, в конце ноября Сербия заключила с Россией уникальный газовый контракт – поставки топлива происходят в страну напрямую и по сниженной стоимости $270 за тысячу кубометров. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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