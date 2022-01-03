Никто не может заставить нашу страну выбирать невыгодные маршруты транзита

Ситуация вокруг поставок российского газа уже долгие месяцы бурно обсуждается зарубежными экспертами. Некоторые искренне считают, что могут указывать, как именно нашей стране нужно распоряжаться своими природными богатствами. В МИД напомнили мировому сообществу, что Российская Федерация вовсе не обязана поставлять газ в Европу именно через украинские земли.



С таким заявлением выступил заместитель руководителя главного внешнеполитического ведомства России Александр Панкин. Высокопоставленный дипломат отметил, что целью шумихи, организуемой вокруг нашего голубого топлива, может быть попытка склонить Российскую Федерацию пользоваться исключительно мощностями газотранспортной системы Незалежной.

При этом работник профильного ведомства поспешил напомнить зарубежным партнерам об очевидных механизмах рынка, которые диктуют поставщику необходимость выбирать наиболее выгодные предложения по доставке своих товаров. На этом фоне любому трезвомыслящему коммерсанту понятно, что российский энергетический гигант "Газпром" вовсе не обязан пользоваться услугами украинского транзита.

Панкин также особо подчеркнул, что все договоренности с Незалежной исполняются. Более того, заключенные контракты реализуются с превышением в 8-10%. Так что киевским властям не пристало жаловаться.

Также Александр Панкин недавно рассказал, что перед российской газовой магистралью "Северный поток – 2" возникли новые трудности.