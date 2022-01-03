Украина нажаловалась европейцам на успехи "Газпрома"

Украина нажаловалась европейцам на успехи "Газпрома"
Фото: www.pixabay.com
С официальной претензией выступил "Нафтогаз"

Зарубежные государственные деятели не прекращают свистопляску вокруг российских энергетических ресурсов и нашего энергогиганта "Газпрома". На этот раз незалежных не устроило то, что российская компания занимает лидирующие позиции в сфере поставок голубого топлива на рынок Европы. Мол, из-за "излишней" мощи "Газпрома" другие компании не могут использовать европейский рынок газа для сбыта.

Украинцы настолько опечалены таким положением дел, что даже отправили официальную жалобу в Еврокомиссию. Западные деятели уже получили претензию и пообещали в ближайшее время детально ее рассмотреть. Известно, что европейцы стараются с особым расположением подходить к порой весьма странным просьбам украинцев, так что обращение жалобщиков вряд ли проигнорируют.

Информацией об антироссийской претензии, отправленной в Еврокомиссию, поделился представитель этого европейского органа Тим МакФи. Основной целью жалобы украинского энергетического гиганта "Нафтогаз" является стремление привлечь внимание западных деятелей к тому, что "Газпром" якобы мешает другим газовым компаниям продавать свое топливо европейцам.

Сотрудник Еврокомиссии не стал разглашать подробности полученной жалобы. Вся детальная информация будет обнародована в ближайшем будущем.

Любопытно, что недавно руководитель украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко признал, что Незалежная провалила попытку обеспечить себя не российским голубым топливом. Бизнесмен наконец-то согласился с тем, что для Украины альтернативы нашему газу нет.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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