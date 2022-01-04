Транзит российского газа через Украину в Словакию упал третий день подряд

Транзит российского газа через Украину в Словакию упал третий день подряд
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
3 января снижение произошло на 26%

Ситуация с прокачкой российского голубого топлива через Незалежную в Словакию остается напряженной. Стало известно, что снижение транзита произошло третий день подряд. Об этом говорят данные местного оператора газотранспортной системы Eustream.

Как пишет РИА "Новости", 3 января в словацкую точку приема газа Вельке Капушаны попало всего 26,1 млн кубов топлива, что на 26,6% ниже обычного.

Падение транзита журналисты заметили 1 января. Тогда объемы уменьшились почти на 42%, чего не было два месяца. На следующий день, 2 числа, – на 30%.

При этом среднесуточный объем, который поступал в Словакию, в 2021 году достигал 76 млн кубов. В последний день декабря этот показатель был равен 83,8 млн кубов. 

Любопытно, что до того момента, как полностью прекратился транзит топлива, "Газпром" снижал несколько дней объемы прокачки через трубу "Ямал-Европа". Газ не поступает через Польшу в Европу уже около двух недель. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

Байден давит на Зеленского: появились новые подробности переговоров президентов

Американский лидер заинтересован в успешности предстоящего саммита с РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей