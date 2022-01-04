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Ситуация с прокачкой российского голубого топлива через Незалежную в Словакию остается напряженной. Стало известно, что снижение транзита произошло третий день подряд. Об этом говорят данные местного оператора газотранспортной системы Eustream.
Как пишет РИА "Новости", 3 января в словацкую точку приема газа Вельке Капушаны попало всего 26,1 млн кубов топлива, что на 26,6% ниже обычного.
Падение транзита журналисты заметили 1 января. Тогда объемы уменьшились почти на 42%, чего не было два месяца. На следующий день, 2 числа, – на 30%.
При этом среднесуточный объем, который поступал в Словакию, в 2021 году достигал 76 млн кубов. В последний день декабря этот показатель был равен 83,8 млн кубов.
Любопытно, что до того момента, как полностью прекратился транзит топлива, "Газпром" снижал несколько дней объемы прокачки через трубу "Ямал-Европа". Газ не поступает через Польшу в Европу уже около двух недель.
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