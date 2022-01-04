3 января снижение произошло на 26%

Ситуация с прокачкой российского голубого топлива через Незалежную в Словакию остается напряженной. Стало известно, что снижение транзита произошло третий день подряд. Об этом говорят данные местного оператора газотранспортной системы Eustream.

Как пишет РИА "Новости", 3 января в словацкую точку приема газа Вельке Капушаны попало всего 26,1 млн кубов топлива, что на 26,6% ниже обычного.

Падение транзита журналисты заметили 1 января. Тогда объемы уменьшились почти на 42%, чего не было два месяца. На следующий день, 2 числа, – на 30%.

При этом среднесуточный объем, который поступал в Словакию, в 2021 году достигал 76 млн кубов. В последний день декабря этот показатель был равен 83,8 млн кубов.

Любопытно, что до того момента, как полностью прекратился транзит топлива, "Газпром" снижал несколько дней объемы прокачки через трубу "Ямал-Европа". Газ не поступает через Польшу в Европу уже около двух недель.