Американская валюта может просесть уже через год

Новый, 2022-й год только начался, а эксперты уже дают прогноз о том, что будет с рублем в ближайшее время. Так, перспективы у российского деревянного очень неплохие на ближайшие как минимум 12 месяцев.

В 2022-м цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах 70-75 долларов за баррель, что положительно повлияет на рубль. Однако против нашей валюты играет геополитика.

Напряженные международные отношения, пандемия коронавируса и политика ЦБ будут влиять на рубль. Ожидается, что доллар будет стоить от 70 до 79 рублей, сообщает аналитик Exante Владимир Ананьев. Если отношения на международной арене усугубятся, доллар может подскочить до 80 рублей.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич же придерживается более оптимистичного прогноза. В начале года за единицу американской валюты можно будет отдать 75 рублей, а затем и того меньше. Сейчас сложились благоприятные для рубля условия, в том числе высокие процентные ставки. А спрос на российское сырье может очень помочь рублю. Так, при позитивном сценарии евро упадет до 75 рублей, а доллар – до 66 рублей к концу 2022 года.

Более того, в разговоре с изданием "Взгляд" Купцикевич предположил, что при таком раскладе в 2023 году доллар будет стоить 60 рублей.

Однако возможен и плохой сценарий. Если какая-нибудь крупная страна столкнется с финансовым кризисом, или против России ведут жесткие санкции, то рубль упадет до 80-100 за доллар. Впрочем, шансы на это крайне малы.