Существенные прорывы достигнуты в сфере цифровизации

Столичные изобретатели продемонстрировали отличные успехи в сфере высоких технологий. Выпускники проекта Moscow Travel Factory предложили ряд успешных цифровых решений в сфере развития туризма и гостиничного сервиса. Данный проект в целом призван поддержать стартапы в турбизнесе.



Замглавы российской столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что акселератор помогает начинающим бизнесменам развиваться в туристической сфере. В рамках проекта предусмотрено профильное обучение, а также общение с опытными игроками туристического рынка.

В минувшем году одним из лучших стартапов была признана идея полностью отказаться от громкоговорителей на экскурсиях. Изобретатель предлагает воспользоваться специальным приложением, которое позволит передавать голос гида на гаджеты экскурсантов. Таким образом каждый турист сможет услышать рассказ экскурсовода, даже не находясь в непосредственной близости от него.

Отдельно подчеркивается, что для данной программы не нужен интернет или мобильная связь. Гаджеты за счет разработанного приложения фактически выполняют функции приема и передачи голоса.

Также большое внимание привлек ресурс, предлагающий воспользоваться услугами гостиниц в онлайн формате. По задумке авторов, все необходимые действия можно будет осуществлять с помощью гаджета. Не выходя из номера можно заказать такси, связаться с ресепшен или воспользоваться другими услугами.

Еще одним финалистом стала организация, которая разработала ресурс для обучения специалистов турбизнеса. Сооснователь компании Ульяна Кибирева подчеркнула, что возможности акселератора Moscow Travel Factory помогли разработчикам создать конкурентный продукт, который обязательно будет пользоваться большой популярностью на рынке.