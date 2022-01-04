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Германия затормозила процесс сертификации "Северного потока – 2", фактически потребовав, чтобы компания-оператор была юридически оформлена в этой стране. Тем временем, встал вопрос о том, когда труба получит все разрешения на работу. Гендиректор местной энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах полагает, что Федеральное сетевое агентство ФРГ даст добро во второй половине 2022 года.
По его словам, проверка документов ведомством идет по плану. При этом Маубах не видит в этом вопросе никакого политического подтекста. Он напомнил, что половина немецкого импорта голубого топлива идет из России. Впрочем, гендиректор Uniper уверен, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" поможет с ситуацией на рынке газа Европы. Цены на голубое топливо точно упадут вниз, а страны перестанут испытывать дефицит топлива.
Однако в случае обострения ситуации между Россией и Украиной, газовая магистраль может попасть под удар санкций, заявил Маубах в интервью RP.Online. Срыв же проекта станет проблемой как для Германии, так и для компании, которая вложила в трубу несколько миллиардов долларов.
"Остановка стала бы экономическим риском для нас и риском для газоснабжения в Европе", – сказал Маубах, добавив, что это должны осознавать политики.
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