"Газпром" снизил транзит газа через Украину

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Компания не воспользовалась всеми забронированными мощностями

На фоне уменьшения прокачки газа через Украину в Словакию стало известно, что и в саму Незалежную "Газпром" снизил объем поставляемого голубого топлива. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что суточный транзит упал до двухлетнего минимума.

Так, в понедельник на Украину поступило 52,5 млн кубов вместо забронированных 109,6 млн кубов. В своем сообщении в Facebook Макогон отметил, что во вторник, вероятно, объем составит всего 50,5 млн кубов – такого показателя не было с января прошлого года. 

Украинец посетовал, что "Газпром" никак не объясняет свои действия. 

Напомним, транзит газа через Украину в Словакию падает третий день подряд. Труба "Ямал-Европа" вообще не качает газ в Европу. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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