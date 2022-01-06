Беспорядки в Казахстане ударили по рублю

Беспорядки в Казахстане ударили по рублю
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Европейская валюта преодолела четырехмесячный максимум

Российская валюта продолжает снижаться в паре с евро и долларом. Впервые с конца августа евровалюта преодолела отметку в 87 руб., доллар перевалил за 77 рублей, о чем говорится в данных, опубликованных 6 января Московской биржей.

По текущим расчетам, курс европейской валюты 7 января должен предварительно составить 87,41 рубля. Американец же вырастет на 47 коп. – 77,27 руб. соответственно.

На фоне нестабильной ситуации в центральноазиатском государстве снижается весенний фьючерс на нефть Brent – он стал ниже на 1,36% и в настоящее время составляет 79,7 доллара за один баррель.

По словам финансового эксперта Сергея Дроздова, давление на российские активы выросло после обращения главы республики Касым-Жомарта Токаева за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности. С утра против рубля выступает стремящаяся вниз котировка нефти. Наконец, на рынке инвесторы действуют, ожидая итогов встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов, запланированной на 10 января.

Днем ранее Токаев объявил об оставке кабинета министров, поручив ввести на шесть месяцев государственное регулирование стоимости сжиженного газа и бензина. Президент Казахстана сообщил, что становится главой Совбеза, ранее руководимого Нурсултаном Назарбаевым. Вместе с тем президент анонсировал дополнительные меры по ценовому регулированию, указав в ходе заседания, что обратился за помощью к ОДКБ для недопущения "террористической угрозы". Совет организации позднее решил на определенный срок отправить в республику миротворцев.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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