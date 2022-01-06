Реверс газа в Польшу по "Ямал-Европе" резко увеличился

Чем это вызвано - неизвестно

Реверсные поставки топлива из Германии в Польшу увеличились в семь раз по сравнению с данными предыдущего дня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

До этого реверс по "Ямал-Европе" был около 100 тысяч кубометров. Сейчас Поставки выросли до 724 тысяч кубов. 

Ранее "Газпром" прекратил поставки газа по трубопроводу через Белоруссию в Польшу в рамках короткосрочных контрактов. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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