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Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что январская цена на закупки газа из России увеличилась, но пока он не может точно сказать, насколько. Об этом пишет "Прайм".
С 10 января Кишенев будет вынужден покупать топливо по более высокой цене, что скажется на коммунальных платежах граждан.
До этого стоимость топлива повышалась на $100 от изначальных контрактных условий в $450 за тысячу кубометров. Согласно договору между сторонами, "Газпром" имеет право ежемесячно пересматривать цену на поставки газа в Молдавию.
Напомним, за прошлый месяц "Молдовагаз" досрочно погасила платеж российской газовой компании, прибегнув к новой стратегии ежедневных выплат.
Позже в стране разгорелся скандал во время выборов в Приднестровье. Пограничники не впустили несколько россиян в Молдавию для наблюдения за политическим процессом.
После, как отметили в Тирасполе, Кишенев запретил Приднестровью выплачивать России долг за прошлые поставки газа.
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