Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что январская цена на закупки газа из России увеличилась, но пока он не может точно сказать, насколько. Об этом пишет "Прайм".

С 10 января Кишенев будет вынужден покупать топливо по более высокой цене, что скажется на коммунальных платежах граждан.

До этого стоимость топлива повышалась на $100 от изначальных контрактных условий в $450 за тысячу кубометров. Согласно договору между сторонами, "Газпром" имеет право ежемесячно пересматривать цену на поставки газа в Молдавию.

Напомним, за прошлый месяц "Молдовагаз" досрочно погасила платеж российской газовой компании, прибегнув к новой стратегии ежедневных выплат.

Позже в стране разгорелся скандал во время выборов в Приднестровье. Пограничники не впустили несколько россиян в Молдавию для наблюдения за политическим процессом.

После, как отметили в Тирасполе, Кишенев запретил Приднестровью выплачивать России долг за прошлые поставки газа.