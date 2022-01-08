Немцы побоялись нарушать закон в борьбе с "Северным потоком - 2"

Немцы побоялись нарушать закон в борьбе с "Северным потоком - 2"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Главные противники проекта пообещали не вмешиваться в процесс сертификации

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" продолжает стоять как кость в горле у политиков-русофобов. Несмотря на готовность энергетических коммуникаций начать работу, свистопляска вокруг трубопровода не прекращается. Впрочем, представитель партии "зеленых" недавно объявил, что эти ярые противники проекта не станут вмешиваться в его сертификацию.

Известно, что так называемые "борцы за экологию" наиболее агрессивно настроены по отношению к Российской Федерации и новым газовым коммуникациям. Тем не менее, в свежем интервью рассчитывающий на пост руководителя политической силы "Союз-90"/"зеленые", депутат Омид Нурипур объявил, что "экологи" отказались от вмешательства в сертификацию оператора трубопровода.

В то же время государственный деятель подчеркнул, что он и его единомышленники все также считают "Поток" большой ошибкой немецкого правительства. Некоторые европейцы очень боятся впасть в энергетическую зависимость от нашей страны. Однако, как подчеркнул Нурипур, несмотря на антироссийский настрой, политики не имеют право нарушать действующее законодательство Германии, и именно поэтому не станут вставлять палки в колеса проекта и мешать сертификации.

Также политик особо отметил, что "Северный поток – 2" – ошибка, которую допустили предыдущие верховоды ФРГ, поэтому "зеленых" нельзя считать виновниками сложившейся ситуации.

К слову, недавно опытный эксперт Алексей Кущ заявил, что политика Евросоюза может привести к остановке транзита российского газа на Украину. Весьма вероятно, что Киеву придется покупать голубое топливо в Европе по завышенной цене.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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