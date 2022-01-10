Министр грозит России санкциями со стороны всего ЕС

В настоящее время проект "Северный поток – 2" не может получить разрешение на сертификацию по причине несоответствия нормам европейского законодательства. Этот фактор является причиной, по которой газопровод еще не запущен, заявила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Руководитель внешнеполитического ведоства указала, что в коалиционном соглашении кабинета министров говорится о необходимости соответствия нормам европейского закона для энергетической сферы. Аналогичное требование распространяется и на проект российского газопровода.

Однако в настоящий момент, заявила министр, участники проекта пока не добились необходимого соответствия. По этой причине процесс сертификации остановлен, уточняет "Свободная Пресса".

По мнению главы немецкого МИД, запуск "Северного потока – 2" имеет не столько экономическое, сколько геополитическое значение. Действующий состав федерального правительства, утверждает она, придерживается принятого в декларации с Соединенными Штатами подхода, в соответствии с которым Российскую Федерацию необходимо наказать жесткими санкционными мерами на общеевропейском уровне в случае использования "энергетического оружия", либо же агрессии против Украины со стороны Москвы.

Вместе с тем Бербок полагает, что политическая ответственность заключается в надлежащем обеспечении всего ЕС электричеством и отоплением, передает URA.ru.

Ранее в Германии объяснили, почему фракция "зеленых" отказалась на этот раз от вмешательства в вопрос сертификации "Северного потока – 2".