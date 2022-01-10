Европейцы уменьшили свои закупки у "Газпрома"

Поставки российского газа в Европу через территорию Украины в первую декаду нового года сократились вдвое. По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, с 1 по 9 января транзит через украинскую ГТС составлял около 54 млн кубометров в сутки, что на 55% меньше объемов последней недели декабря.

Впрочем, поставки снизились не только по украинскому маршруту. Транзит через Польшу по трубе "Ямал – Европа" в 2022 г. вообще не осуществлялся после того, как был приостановлен в конце прошлого года. Да и подача топлива по "Турецкому потоку" в наступившем году пока на 37% ниже обычного объема, пишет "Коммерсант" со ссылкой на болгарского газотранспортного оператора. И только по газопроводу "Северный поток" поставки остаются без изменений.

По оценке экспертов, причина столь сильного снижения поставок российского газа в Европу кроется в погодных условиях. В последние пару недель температура в Центральной и Западной Европе бьет рекорды. В Новый год в Париже и Берлине воздух прогревался до 12°С, в Вене – до 16°С, в Мадриде – до 22°С. На этом фоне резко сократилось потребление топлива, что позволило снизить отбор газа из хранилищ.

Впрочем, сейчас погода в Европе стремится к климатической норме, что уже сказывается на ценах на спотовом рынке газа – после снижения до $800 за тысячу кубометров там опять фиксируется стоимость выше 1000 долларов за 1 тыс.кубов. "Газпром", впрочем, к этому отношения не имеет – пока российская компания поставляет топливо европейским клиентам исключительно по долгосрочным контрактам.

Ранее стало известно, что стоимость российского газа для молдаван с января 2022 года повысилась.