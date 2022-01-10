Транзит газа через Украину в 2022 году сократился вдвое

Транзит газа через Украину в 2022 году сократился вдвое
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Европейцы уменьшили свои закупки у "Газпрома"

Поставки российского газа в Европу через территорию Украины в первую декаду нового года сократились вдвое. По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, с 1 по 9 января транзит через украинскую ГТС составлял около 54 млн кубометров в сутки, что на 55% меньше объемов последней недели декабря.

Впрочем, поставки снизились не только по украинскому маршруту. Транзит через Польшу по трубе "Ямал – Европа" в 2022 г. вообще не осуществлялся после того, как был приостановлен в конце прошлого года. Да и подача топлива по "Турецкому потоку" в наступившем году пока на 37% ниже обычного объема, пишет "Коммерсант" со ссылкой на болгарского газотранспортного оператора. И только по газопроводу "Северный поток" поставки остаются без изменений.

По оценке экспертов, причина столь сильного снижения поставок российского газа в Европу кроется в погодных условиях. В последние пару недель температура в Центральной и Западной Европе бьет рекорды. В Новый год в Париже и Берлине воздух прогревался до 12°С, в Вене – до 16°С, в Мадриде – до 22°С. На этом фоне резко сократилось потребление топлива, что позволило снизить отбор газа из хранилищ.

Впрочем, сейчас погода в Европе стремится к климатической норме, что уже сказывается на ценах на спотовом рынке газа – после снижения до $800 за тысячу кубометров там опять фиксируется стоимость выше 1000 долларов за 1 тыс.кубов. "Газпром", впрочем, к этому отношения не имеет – пока российская компания поставляет топливо европейским клиентам исключительно по долгосрочным контрактам.

Ранее стало известно, что стоимость российского газа для молдаван с января 2022 года повысилась.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Необходимость вступления Казахстана в Союзное государство объяснили в Белоруссии

Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей