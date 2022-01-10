"Скребут по сусекам": энергетик спрогнозировал действия оставшейся без газа Украины

"Скребут по сусекам": энергетик спрогнозировал действия оставшейся без газа Украины
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Запасы голубого топлива в Незалежной серьезно истощились

Украинское государство переживает большие проблемы в энергетической сфере. По последним данным, в подземных хранилищах Незалежной находится на 43,44% меньше голубого топлива, чем было в аналогичный период прошлого года. Что будут делать киевские власти в такой щекотливой ситуации, предположил опытный энергетик Игорь Юшков.

Профильный эксперт напомнил, что сейчас украинское государство испытывает проблемы не только с нехваткой газа. В последнее время в стране также наблюдается острый дефицит угля. В итоге голубое топливо перенаправляется на поддержание производств, которые ранее работали на угле. Таким образом, газа потребляется даже больше, чем раньше.

"Они сейчас по всему миру скребут по сусекам", – отметил специалист.

В такой ситуации незалежным не остается ничего, кроме как закупаться энергетическими ресурсами у европейских трейдеров. При этом, стоит напомнить, что цены на биржевом рынке Европы в последнее время бьют все рекорды. Так что украинцам придется серьезно раскошелиться.

В то же время Юшков напомнил, что европейцы сами нуждаются в голубом топливе, так что могут и не продать газ Украине. В конце концов, припертые к стенке киевские власти могут решиться на частичное "отключение потребителей", либо же пойдут на изъятие газа из транзита. Такими размышлениями по поводу будущих действий Незалежной Юшков поделился в беседе со корреспондентами телеканала RT.

К слову, недавно стало известно, что транзит российского газа через украинскую территорию в начале 2022 года сократился вдвое.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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