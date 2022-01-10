Связано это с ростом цен на голубое топливо

На европейском рынке поставки газа из США постепенно вытесняют российское голубое топливо, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в Старом свете сырье дешевеет второй день подряд, поскольку идущие из Штатов танкеры с СПГ снижают опасения по поводу предложения в зимний период. Потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе сейчас находятся на самом высоком уровне с декабря 2019-го, говорится в публикации.

Американские поставки компенсируют транспортировки из РФ, которые в последнее время стали ограниченными.

Сейчас экспорт СПГ из Штатов выгоден в Азию, но уже в марте и апреле – в Европу, однако уже в настоящее время все больше газа начало поступать в ЕС. Вызвано это тем, что рост цен на сырье в конце 2021 г. сделал европейский континент наиболее привлекательным рынком.

Отправка 34 танкеров с американским сжиженным топливом позволит и дальше снизить котировки газа в Старом свете – вплоть до возвращения к отметке $1 тыс. за тыс кубов, сообщает "Газета.ру". Тем не менее, подчеркивает издание, данная тенденция не будет носить длительного характера.

Напомним, буквально 4 января тот же Bloomberg сообщил, что в в ближайшие два месяца европейские страны могут остаться без газа по причине морозной погоды и низких запасов топлива в подземных хранилищах.

По данным аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, ПГХ континента заполнены на 56%, что ниже среднего показателя за последние 10 лет. Эксперты считают, что европейцев может спасти Россия, если поставки газа нарастит "Газпром" по работающим трубопроводам, а также в случае запуска "Северного потока-2".

