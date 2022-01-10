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На европейском рынке поставки газа из США постепенно вытесняют российское голубое топливо, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что в Старом свете сырье дешевеет второй день подряд, поскольку идущие из Штатов танкеры с СПГ снижают опасения по поводу предложения в зимний период. Потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе сейчас находятся на самом высоком уровне с декабря 2019-го, говорится в публикации.
Американские поставки компенсируют транспортировки из РФ, которые в последнее время стали ограниченными.
Сейчас экспорт СПГ из Штатов выгоден в Азию, но уже в марте и апреле – в Европу, однако уже в настоящее время все больше газа начало поступать в ЕС. Вызвано это тем, что рост цен на сырье в конце 2021 г. сделал европейский континент наиболее привлекательным рынком.
Отправка 34 танкеров с американским сжиженным топливом позволит и дальше снизить котировки газа в Старом свете – вплоть до возвращения к отметке $1 тыс. за тыс кубов, сообщает "Газета.ру". Тем не менее, подчеркивает издание, данная тенденция не будет носить длительного характера.
Напомним, буквально 4 января тот же Bloomberg сообщил, что в в ближайшие два месяца европейские страны могут остаться без газа по причине морозной погоды и низких запасов топлива в подземных хранилищах.
По данным аналитиков
консалтинговой компании
Wood Mackenzie, ПГХ континента заполнены на 56%, что ниже среднего показателя за последние 10 лет. Эксперты считают, что европейцев может спасти Россия, если поставки газа нарастит "Газпром" по работающим трубопроводам, а также в случае запуска "Северного потока-2".
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