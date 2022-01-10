США спасают Незалежную от энергетического кризиса

На Украину из США добралось судно с углем объемом 75,5 тыс тонн. Во вторник, 11 января, Незалежная ожидает прибытия второго балкера, на борту которого 82,5 тыс тонн твердого топлива. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Ранее компания дождалась шести судов с американским углем, первое из которых пришло 20 ноября. Контракт предусматривает поставки 618 тыс тонн черного золота. Последнее, девятое судно должно прибыть в украинский порт до конца января.

По словам главы "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, американский уголь предотвратит остановки ТЭС и защитит национальную энергосистему от веерных отключений.

В общей сложности компания смогла договориться о поставках более миллиона тонн угля. Помимо Штатов, топливо идет из Польши и Казахстана. Правда, ранее в январе министр энергетики Украины Герман Галущенко пожаловался на Россию, которая якобы блокирует поставки казахского угля, несмотря на законтрактованные объемы, т.е. 660 тыс тонн.

"Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", – сообщил министр 5 января на брифинге.

О критической ситуации с черным золотом в Незалежной, сложившейся к концу осени прошлого года, написал в своей соцсети депутат Верховной рады от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. По его данным, на 10 ноября запасы угля в соборной составляли 447,9 тыс тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных.

Тогда народные республики Донбасса предлагали киевским властям наладить поставки антрацита из ДНР и ЛНР, чтобы спасти Незалежную от энергетического кризиса.

