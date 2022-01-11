У Молдавии опять нет денег на оплату топлива

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну готовит поправки к контракту с "Газпромом". Они касаются авансовых платежей за топливо. По мнению Кишинева, республика не должна перечислять деньги заранее.

Пока, по словам Спыну, речь идет только об отмене аванса за ближайший месяц. На брифинге во вторник, 11 января, он признал, что Молдавия столкнулась с новым пиком энергетического кризиса, поскольку закупочная цена на газ резко поднялась: в декабре 2021 г. она составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а в новом году – уже 646 долларов.

"Я обсудил с главой "Газпрома" возможность отмены оплаты аванса хотя бы за январь. Окончательное решение пока не принято",

– цитирует молдавского вице-премьера РИА "Новости".

По договору между "Газпромом" и Moldovagaz, который стороны перезаключили в октябре 2021 г., Кишинев должен ежемесячно перечислять 50% платы за поставки в следующем месяце. При этом стоимость сырья постоянно пересчитывается, поскольку, по настоянию Кишинева, она зависит от рыночной цены на природный газ и на нефть. Учитывая нестабильную ситуацию на спотовом газовом рынке Европы, Молдавия хоть и получила возможность платить меньше, чем другие, но цена постоянно растет, что отражается на коммунальных платежах населения.

"Moldovagaz не имеет возможности платить авансом. На данный момент за счет платежей граждан собрано 40% необходимой суммы",

– приводит издание Noi.md пояснения депутата ПДС Лилиан Карп.

В прошлом году Молдавия уже сталкивалась с этой ситуацией. Тогда кризис был разрешен за счет субсидий из госбюджета. Но сейчас многие против повторения подобных шагов. От правительства требуют других мер, а пока они готовятся – предлагают попросить Россию об отсрочке.

"С экономической точки зрения, контракт "Газпрома" с Молдовой – это капля, абсолютно неважная для России. "Газпром" может дать нам этот газ бесплатно, но для них газ – это геополитический прием, чтобы вести Республику Молдова туда, где она должна быть согласно геополитической концепции Российской Федерации",

– высказался политический обозреватель Анатол Цэрану.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство больше не будет помогать оплачивать долги перед "Газпромом". В этом случае поставки российского газа в республику могут прерваться в разгар зимы, поскольку ранее в Москве уже предупреждали, что не собираются терпеть нарушения контрактных обязательств.