Польша успешно зарабатывает на простое газопровода Ямал-Европа, по которому транспортируется российское топливо в Германию. В частности, в ожидании возобновления поставок "Газпром" забронировал мощности на январь, но европейские клиенты не увеличили заявки, и польский транзит по-прежнему пребывает в застое. Однако отечественный монополист за первые 11 дней нового года уже заплатил около $2 млн за пустующую трубу.

Как отмечает издание EADaily, "Газпром" забронировал на январь почти 19 млн куб в сутки в ожидании того, что трейдеры Старого света начнут увеличивать заявки по своим долгосрочным контрактам с начала 2022-го. Но этого не произошло, и на сегодняшний момент польский транзит упал до нуля, а на границе Германии и Польши газопровод Ямал – Европа переведен в реверсный режим.

"Газпром" же вынужден оплачивать заказанные мощности вне зависимости от фактической транспортировки сырья.

По данным аукционной платформы GSA Platform, перекачка каждой тысячи кубометров через входной в Польшу пункт "Кондратки" и исходящий в ФРГ "Мальнов" обходится в $9,77.

За 11 дней нового года "Газпром" планировал поставить до 208 млн куб топлива в Германию, но фактически компания доставила лишь 12 млн куб и только через входную точку. Этот газ предназначался польским потребителям.

Следовательно, местный оператор Gaz-System заработал и на пустой трубе, и на реверсных поставках из ФРГ. За 10 дней эти объемы составили 145 млн куб, а дополнительные доходы оператора – не менее $ 750 тыс, сообщает издание, предполагая, что теперь "Газпром" использует Ямал-Европу в качестве балансирующего направления, поскольку касаемо этой трубы у компании нет клиентов.

Интересную тенденцию на европейском рынке голубого топлива подметил колумнист Bloomberg Жавье Блас на своей странице в "Твиттере".

"Европе по-прежнему очень везет с погодой (в связи с ценами на газ и электроэнергию). В ближайшие несколько дней немного холоднее, чем обычно, но ненадолго", – написал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия, тем временем, "обеспечивает очень плотные поставки" сырья в Европу, выполняя контракты. Однако указал, что "российский газ не поступал в Германию по трубопроводу Ямал-Европа рекордный 21 день подряд".

Russia, meanwhile, is keeping gas supply really tight into Europe (or, as Gazprom officials would put it, Russia is meeting contracted volumes, and none is asking for more). Russian gas hasn't flown into Germany via the Yamal-Europe pipeline for a record 21 consecutive days pic.twitter.com/a9TBXS4jMp