Потеряют миллионы евро: санкции Белоруссии нанесли мощный удар по Литве

Потеряют миллионы евро: санкции Белоруссии нанесли мощный удар по Литве
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Минск сумел дать достойный отпор ополчившимся на него соседям

Как известно, недавно белорусское государство вновь стало опальным игроком международной арены в глазах некоторых западных деятелей. Минску пришлось ощутить на себе мощное санкционное давление со стороны Запада. Однако власти Республики не собираются давать свою страну в обиду: они ответили недоброжелателям той же монетой. Так, недавно выяснилось, что Литве придется туго затянуть пояса из-за санкционного ответа соседнего государства.

Белоруссия решила лишить особо рьяно критиковавшую ее Литву возможности доставлять на белорусскую территорию свои продукты питания, а также товары других европейских стран. Такой шаг белорусского государства, по сделанным экспертами подсчетам, приведет к многомиллионным потерям. Экономисты прикинули, что казна Вильнюса на ежегодной основе будет терять по 104 миллиона евро.

Основной удар придется по литовским транспортным компаниям – многие из них выстраивали свой бизнес на базе сотрудничества с соседней республикой. Ежегодно эти организации зарабатывали по 13 миллионов евро на доставке в Белоруссию литовских продуктов, а также по 91 миллиону евро на реэкспортных поставках.

Напомним, продовольственное эмбарго введено на территории белорусского государства с 1 января 2022 года. Таким образом Минск ответил на недружественные действия ряда западных государств. В частности, в немилость попали Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания и страны Евросоюза.

К слову, недавно в Британии заявили о срыве санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко со стороны Прибалтики. Несмотря на ограничения, Латвия, Литва и Эстония нарастили импорт из Белоруссии.

Источник: Ассоциация грузоперевозчиков Литвы Linava ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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