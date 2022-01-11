Государству грозит энергетический кризис

Ситуация, сложившаяся в сфере энергетики в молдавском государстве, требует оперативного реагирования действующих властей. С таким заявлением выступил экс-президент этой страны Игорь Додон. В первую очередь, политик призвал нынешние власти сесть за стол переговоров с Российской Федерацией.



Стоит отметить, что сейчас в Молдавии действительно начались серьезные проблемы с энергетическими ресурсами. Из-за резкого роста цен на голубое топливо сверстанные бюджеты государства трещат по швам – при планировании никто не предполагал, что за газ придется платить намного больше денег.

На этом фоне жителей Молдавии неизбежно ждет резкое повышение тарифов на энергию, а как следствие и небывалый рост цен на большую часть товаров и услуг. Иными словами, в ближайшие недели страна может провалиться в серьезный экономический кризис.

Для того чтобы не допустить такое плачевное развитие событий, кишиневским властям под предводительством нынешнего президента Майи Санду необходимо в кратчайшие сроки принять эффективные меры.

"Призываю высшее руководство Молдавии одуматься", – объявил Додон.

Государственный деятель уверен, что решить проблемы молдаван могут только переговоры с Российской Федерацией на самом высоком уровне. Додон считает, что именно Москва может помочь жителям Молдавии пережить зимний период. В противном случае страну ждут серьезные проблемы.

К слову, в конце прошлого года Додона заподозрили в причастности к крупному хищению. Молдавские правоохранители занимаются расследованием скандального дела.