Госкомпания начала терять клиентуру, утверждают источники на химическом рынке

В руководстве белорусской госкомпании "Беларуськалий" началась паника из-за потерь клиентов в связи с введенными США с санкциями. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники на химическом рынке.

Они утверждают, что компания оказалась в безвыходном положении. Так, с 1 апреля 2022 г. с "Беларуськалием" прекращает сотрудничество норвежская компания Yara, закупавшая в среднем 15% удобрений от общего производства предприятия.

Эксперты предлагают несколько вариантов для исправления ситуации. Главным спасением им видится попытка договориться с регуляторами Штатов об отсрочке рестрикций. Другой сценарий связан с более тесным сотрудничеством с российскими партнерами, вплоть до продажи предприятия.

Однако все собеседники "Ъ" уверены, что к 1 апреля ни один из вариантов осуществить не получится, поскольку Минск не делал никаких официальных заявлений по данной теме.

Как отметил руководитель корпоративной практики КИАП Антон Самохвалов, российская сторона могла бы выступить в качестве трейдеров белорусского предприятия. Но подобная схема стала бы рискованной уже для наших компаний.

Напомним, в конце лета прошлого года власти Литвы сообщили, что с декабря 2021-го остановят транзит белорусских калийных удобрений. Такой шаг стал следствием введенных 9 августа ограничительных мер со стороны США, Канады и Великобритании против "Беларуськалия".

В то же время "Литовские железные дороги" не стали отказываться от транспортировки белорусской продукции по территории Республики, в результате чего в Вильнюсе разгорелся скандал. В правительстве быстро нашли "стрелочника", чтобы избежать нагоняя из-за океана – был уволен глава ЛЖД Мантас Бартушка.

При этом проблема никуда не делась, т.к. "Литовские железные дороги" уже получили деньги за работу с "Беларуськалием", а за невыполнение контрактов Минск грозит большими исками.

